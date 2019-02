Die britische Premierministerin May trifft heute in Brüssel führende EU-Politiker. Bei ihren Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Juncker, Ratschef Tusk und Vertretern des Europäischen Parlaments will sie versuchen, doch noch eine Lösung für einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu finden.

Das britische Parlament hatte Mitte Januar das mit der EU vereinbarte Austrittsabkommen abgelehnt. Streitpunkt ist vor allem die Grenzfrage zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Die EU lehnt Nachverhandlungen bislang kategorisch ab.



Im Vorfeld der Gespräche löste Ratspräsident Tusk mit Äußerungen über die Brexit-Verfechter in Großbritannien Verärgerung aus. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel sagte Tusk wörtlich, er frage sich, wie der "besondere Platz in der Hölle" für jene aussehe, die den Brexit vorangetrieben hätten, ohne einen Plan dafür zu haben. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Verhofstadt, legte nach und betonte, er bezweifle, dass Luzifer die Brexiteers willkommen heißen würde.