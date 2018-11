Die britische Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker wollen vor dem EU-Sondergipfel noch einmal über strittige Fragen zum EU-Austritt Großbritanniens sprechen.

May sagte nach einem Treffen mit Juncker, sie werde am Samstag erneut nach Brüssel kommen. Ein Kommissionssprecher betonte, man habe sehr gute Fortschritte gemacht. Die Arbeit werde nun weitergehen. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Für Sonntag ist ein EU-Sondergipfel geplant, auf dem der Austrittsvertrag und eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen beschlossen werden sollen. Für wachsenden Unmut sorgte in den vergangenen Tagen allerdings Spaniens Forderung, den Entwurf in der Status-Frage Gibraltars abzuändern. May steht wegen des Abkommens in Großbritannien massiv unter Druck.