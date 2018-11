Vor dem EU-Sondergipfel haben die britische Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker über offene Fragen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gesprochen. May sagte in Brüssel, bei den Gesprächen habe es Fortschritte gegeben, es sei aber noch Einiges zu tun.

Man habe den Unterhändlern weitere Anweisungen gegeben. Einzelheiten wurden nicht bekannt. May und Juncker hatten gut anderthalb Stunden verhandelt. Die Premierministerin kündigte an, am Samstag für weitere Gespräche nach Brüssel zurückzukehren.



Für Sonntag ist ein EU-Sondergipfel geplant, der das Brexitabkommen beschließen soll. Vergangene Woche hatten sich die EU und Großbritannien auf einen Entwurf zum Austrittsabkommen geeinigt. Für wachsenden Unmut sorgte in den vergangenen Tagen allerdings Spaniens Forderung, den Entwurf in der Status-Frage Gibraltars abzuändern. Spanien erhebt schon länger Ansprüche auf das britische Gebiet.