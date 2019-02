Im Streit über den Brexit verliert die britische Premierministerin May an Rückhalt in den eigenen Reihen.

Drei Abgeordnete der britischen Tories traten unter Protest aus der konservativen Regierungspartei und schlossen sich der neu gebildeten "Unabhängigen Gruppe" von Brexit-Gegnern im Unterhaus an. In ihrem Rücktrittsschreiben an May warfen die Parlamentarierinnen Allen, Soubry und Wollaston der Regierung einen desaströsen Umgang mit dem Brexit vor. Die Politik habe auf ganzer Linie versagt. Die Abgeordnete Allen kündigte weitere Tory-Austritte in den kommenden Tagen an. May bedauerte den Schritt der Politikerinnen.



Am Abend trifft die britische Regierungschefin in Brüssel erneut EU-Kommissionspräsident Juncker. Sie will die Staatengemeinschaft abermals zu Zugeständnissen beim Austrittsabkommen bewegen. In Berlin kam der britische Außenminister Hunt mit Amtskollege Maas zusammen, um ein Entgegekommen Deutschlands und der EU beim Brexit auszuloten.