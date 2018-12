Die britische Premierministerin May hat die für morgen geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag verschoben.

Sie begründete ihr Vorgehen im Unterhaus in London damit, dass es keine ausreichende Mehrheit für das Abkommen gebe. May verlangte von den Abgeordneten mehr Kompromissbereitschaft. Es werde keine anhaltende Lösung geben ohne Zugeständnisse auf beiden Seiten.



Sie kündigte an, mit der EU erneut über die umstrittene Backstop-Regelung zu sprechen, um weitere Zusicherungen aus Brüssel zu erhalten. Mit dieser Regel wird im Vertragsentwurf garantiert, dass die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland offen bleibt. Dafür wollen beide Seiten in der Übergangsphase eine dauerhafte Lösung finden. Falls das nicht gelingt, bliebe ganz Großbritannien laut Abkommen in einer Zollunion mit gemeinsamen Standards mit der EU. Das lehnen viele britische Abgeordnete ab. Die EU-Kommission stellte heute noch einmal klar, dass sie gegen Nachverhandlungen ist.