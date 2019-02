Die britische Premierministerin May hat in Brüssel den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum geplanten Termin zugesichert.

Sie werde alles dafür tun, dass der Austritt geregelt erfolge, sagte May. Im britischen Abgeordnetenhaus wolle sie sich um eine Mehrheit für ein Abkommen mit der EU bemühen. Kommissionspräsident Juncker betonte, auch der EU sei an einer Austrittsvereinbarung gelegen. Gleichzeitig machte er aber deutlich, dass dazu der Vertrag aus dem Dezember nicht mehr nachverhandelt werden könne.



May wollte in Brüssel eine Änderung des Abkommens mit der Europäischen Union erreichen. Das britische Unterhaus hatte den Vertrag abgelehnt. Streitpunkt ist vor allem die Grenzfrage zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Großbritannien will die Staatengemeinschaft am 29. März verlassen.