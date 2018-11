Die britische Premierministerin May hat den Brexit-Vertragsentwurf mit der EU noch einmal als die beste Übereinkunft verteidigt, die man habe erreichen können. Die Vereinbarung sei im Interesse des Landes und nicht in ihrem politischen Interesse getroffen worden, sagte May bei einer Pressekonferenz in London.

Dennoch könne sie verstehen, dass nicht alle damit zufrieden seien. Sie bedauere die Rücktritte zweier Minister und zweier Staatssekretäre aus Protest auf die grundsätzliche Einigung. Zugleich kritisierte May, niemand habe einen alternativen Plan vorgelegt. Die Ablehnung des Vertragsentwurfs würde Großbritannien in eine tiefe Unsicherheit stürzen. May betonte, man werde die EU am 29. März verlassen.



Der zurückgetretene Brexit-Minister Raab hatte den Vertragsentwurf kritisiert und erklärt, die Vereinbarung zur künftigen EU-Außengrenze zwischen Irland und Nordirland bedrohe die Integrität des Vereinigten Königreichs. Im Parlament gab es heute breiten Widerstand gegen den Brexit-Entwurf. Die oppositionelle Labour-Partei sowie konservative Abgeordnete und auch die nordirische DUP kündigten an, gegen das Abkommen zu stimmen. - Die EU-Staats- und Regierungschefs sollen am 25. November auf einem Sondergipfel abstimmen, das Europäische Parlament Anfang kommenden Jahres.