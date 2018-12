Im Streit über den Brexit-Vertrag mit der EU muss sich die britische Premierministerin May am Abend einem Misstrauensvotum ihrer Fraktion stellen.

Zuletzt zeichnete sich ab, dass mehr als die Hälfte der 315 konservativen Abgeodneten May unterstützen wollen. In diesem Fall würde sie das Votum überstehen. Im Fall einer Niederlage wäre ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Die Regierungschefin kündigte an, um ihr Amt zu kämpfen. Eine Neuwahl und ein zweites Brexit-Referendum schloss sie aus.



Bundeskanzlerin Merkel hatte heute klargestellt, dass über das Brexit-Abkommen beim EU-Gipfel nicht mehr verhandelt werden soll. In einer Regierungsbefragung im Bundestag sagte Merkel, der Vertrag sei ein fairer Ausgleich der Interessen. Der FDP-Abgeordnete Graf Lambsdorff sprach von einer Verunsicherung der Bürger im Zusammenhang mit der Diskussion über einen ungeordneten Brexit. Merkel erwiderte, man arbeite hart an einem geordneten Austritt Großbritanniens. Parallel dazu gebe es aber auch Vorbereitungen auf einen ungeordneten Austritt des Landes aus der Europäischen Union.