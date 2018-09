Die britische Premierministerin May hat Forderungen nach einer zweiten Volksabstimmung über den EU-Austritt des Landes eine Absage erteilt.

Diese Frage noch einmal neu zu stellen, wäre ein Betrug an der Demokratie, schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Sunday Telegraph". Zuletzt hatten sich selbst Abgeordnete aus Mays Konservativer Partei für ein erneutes Referendum ausgesprochen, sollte das Parlament in London das Ergebnis der Brexit-Verhandlungen mit Brüssel ablehnen.



Das Austrittsdatum noch einmal zu verschieben, kommt für

EU-Chefunterhändler Barnier allerdings nicht in Frage. Man brauche nicht mehr Zeit, sondern müsse vielmehr politische Entscheidungen treffen, sagte Barnier der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Bis Mitte November müssten die Gespräche abgeschlossen sein, erklärte er. Zugleich forderte er die Unternehmen in der EU auf, ihre Brexit-Vorbereitungen zu beschleunigen, und zwar sowohl für einen geordneten als auch für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft.