Großbritannien verharrt nach der dritten Ablehnung des Brexit-Vertrags im Parlament in einer politischen Blockade.

Für Montag ist im Unterhaus eine weitere Runde von Probeabstimmungen über Alternativen zum Austrittsabkommen geplant. Auch der kommende Mittwoch ist bereits für diesen Prozess vorgesehen. Spekulationen in britischen Medien zufolge erwägt Premierministerin May auch eine vierte Abstimmung über den Austrittsvertrag. Der Vorsitzende der Tories, Brandon Lewis, schloss die Möglichkeit nicht aus. Lewis sagte BBC Radio 4, die Abgeordneten müssten alle möglichen nächsten Schritte in Betracht ziehen, da bereits am 12. April die neue Frist ablaufe.



Das Unterhaus hatten den zwischen Premierministerin May und der EU vereinbarten Brexit-Vertrag vergangenen Mittwoch zum dritten Mal abgelehnt. Damit droht nach einem Beschluss der EU ein sogenannter harter Brexit am 12. April. Alternativ könnte die britische Regierung in Brüssel eine Verschiebung des Austritts um mehrere Monate beantragen. EU-Ratspräsident Tusk setzte für den 10. April einen Sondergipfel an. Nach ursprünglicher Planung hätte Großbritannien gestern aus der Europäischen Union austreten sollen.