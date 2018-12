Die britische Premierministerin May will ihre Partei - die Tories - bei der nächsten Parlamentswahl nicht mehr anführen.

Das melden Medien unter Berufung auf einen Abgeordneten der Fraktion. May habe zudem erklärt, jetzt sei ein schlechter Zeitpunkt, den Regierungschef auszutauschen. Der Brexit müsse vollzogen werden, und zwar zum angekündigten Termin.



Die Premierministerin muss sich heute Abend einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen. Viele Abgeordnete sind unzufrieden mit dem Brexit-Vertrag, den die britische Regierung mit der EU ausgehandelt hat.



Vor der Entscheidung zeichnete sich jedoch ab, dass mehr als die Hälfte der 315 konservativen Abgeordneten May unterstützen wollen. In diesem Fall würde sie das Votum überstehen. Im Fall einer Niederlage würde sie ihren Posten als Premierministerin verlieren. Die Regierungschefin kündigte an, um ihr Amt zu kämpfen. Eine Neuwahl und ein zweites Brexit-Referendum schloss sie aus.