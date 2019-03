Die britische Premierministerin May will möglicherweise nicht noch einmal über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag im Parlament abstimmen lassen.

Das kündigte sie in einem Schreiben an die Abgeordneten an. Sie werde dem Unterhaus den Vertrag in der nächsten Woche kein drittes Mal vorlegen, wenn es nicht genügend Unterstützung dafür gebe.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich gestern Abend darauf verständigt, Großbritannien einen Aufschub zu gewähren. Eigentlich sollte der Austritt aus der EU zum 29. März vollzogen werden. Diese Frist verlängert sich nun bis zum 22. Mai, falls das Unterhaus dem Brexit-Vertrag doch noch zustimmt. Gelingt das nicht, muss London bis zum 12. April erklären, wie es weitergehen soll. Kommt es nicht zu diesem Beschluss, würde das Vereinigte Königreich die EU ohne Vertrag verlassen.