Die britische Premierministerin May will noch einmal mit allen europäischen Staats- und Regierungschefs über ihre Brexit-Strategie sprechen.

Wie ihr Büro in London mitteilte, will May die Gespräche in den kommenden Tagen führen. In einem Schreiben an die Abgeordneten ihrer Tory-Partei habe May zudem erneut um Rückhalt für ihre Brexit-Pläne gebeten. Die Parlamentarier müssten ihre persönlichen Ansichten dem nationalen Interesse unterordnen, heißt es in dem Brief. May war am Donnerstag im Parlament mit ihrer Strategie für einen EU-Austritt Großbritanniens abermals gescheitert.