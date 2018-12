Die verschobene Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament wird in der dritten Januarwoche stattfinden.

Das kündigte Premierministerin May im Parlament in London an. In der Woche davor solle die Debatte fortgesetzt werden. Sie hatte die eigentlich für den 11. Dezember angesetzte Abstimmung verschoben, weil sich abzeichnete, dass sie für die von ihr mit der EU ausgehandelte Vereinbarung keine Mehrheit erhalten würde. In diesem Fall droht am 29. März ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU.



Ein neues Referendum lehnte May ab. Sie sagte, dadurch würde das Land weiter gespalten und das Vertrauen in die Demokratie geschädigt.