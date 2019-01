Die britische Premierministerin May will ungeachtet ihrer Niederlage bei der Abstimmung im Unterhaus über das Brexit-Abkommen nicht zurücktreten.

Das sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur in London. May muss sich heute im Parlament einem Misstrauensvotum stellen, das der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, beantragt hatte. Corbyn erklärte, May habe eine katastrophale Niederlage erlitten.



Die Abgeordneten hatten den mit der EU ausgehandelten Vertrag über den Austritt aus der Europäischen Union wie erwartet abgelehnt. 432 stimmten dagegen, nur 202 dafür.



EU-Kommissionspräsident Juncker nahm die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. Die Kommission werde ihre Notfallplanungen fortsetzen, um auf einen ungeordneten Austritt vorbereitet zu sein. Er forderte Großbritannien auf, seine Absichten so bald wie möglich klarzustellen. Die Zeit bis zum Austrittstermin am 29. März sei fast abgelaufen, sagte Juncker.