Die britische Premierministerin May sieht derzeit keine ausreichende Unterstützung im Unterhaus für ihr Austrittsabkommen mit der Europäischen Union.

In einer Rede vor den Abgeordneten stellte sie klar, dass sie einen schnellen Brexit mit einem Abkommen weiterhin für die beste Lösung halte, das Abkommen ohne eine sichere Mehrheit aber nicht zur Wahl stellen wolle.



Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, hatte ebenfalls bekräftigt, dass er keine Grundlage für eine weitere Abstimmung sehe. May hatte sich zuvor mit dem Kabinett über das weitere Vorgehen abgestimmt.



Die EU-Kommission hält es inzwischen für zunehmend wahrscheinlich, dass Großbritannien die Europäische Union am 12. April ohne Austrittsvertrag verlassen wird.



Man habe deshalb die Vorbereitungen für einen solchen harten Brexit vorangetrieben, teilte die Kommission in Brüssel mit. Sie veröffentlichte neues Informationsmaterial für die EU-Bürger. Darin ist etwa beschrieben, was in solch einem Fall bei Reisen nach Großbritannien zu beachten wäre.