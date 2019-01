Die EU-Kommission lehnt Nachverhandlungen zum Brexit-Vertrag weiterhin ab. Ein Sprecher betonte in Brüssel, eine Wiederaufnahme der Gespräche sei ausgeschlossen. Gleichzeitig werde man die Notfallvorbereitungen für einen ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU vorantreiben.

Die britische Premierministerin May versucht nach Angaben ihres Sprechers, vor der Abstimmung im Parlament weitere Zusicherungen von der Europäischen Union zu erhalten. Sie will darüber in dieser Woche auch mit Kommissionspräsident Juncker sprechen.



Das britische Unterhaus wird voraussichtlich am 15. Januar über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag abstimmen. Das meldet die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Derzeit zeichnet sich keine Mehrheit für das Austrittsabkommen ab, weshalb die Regierung in London bereits Vorbereitungen für den Fall eines ungeregelten Brexits trifft. May hatte gestern erneut an das Parlament appelliert, für das Brexit-Abkommen zu stimmen. Andernfalls drohten wirtschaftliche Schäden, und das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden, betonte May.

"Wir haben noch eine Woche"

Brexit-Staatssekretär Kwarteng zeigte sich zuversichtlich, dass das Austrittsabkommen verabschiedet wird. "Wir haben noch eine Woche. Die Situation ist im Fluss", sagte er der BBC.



Ursprünglich war die Parlamentsentscheidung für den 11. Dezember geplant. Weil sie mit einer Niederlage rechnen musste, hatte May die Abstimmung dann aber einen Tag vorher von der Tagesordnung nehmen lassen.

Bleiberecht für Briten in Deutschland geplant

Britische Bürger können auch nach einem ungeordneten Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU in Deutschland bleiben. Das versicherte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Sie ergänzte, die Briten erhielten zunächst ein Aufenthaltsrecht von drei Monaten, das verlängert werden könne. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, führt die Regierung zudem Gespräche mit der britischen Regierung, um Störungen des Luftverkehrs zu verhindern.