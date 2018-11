Die britische Premierministerin May hat für den Entwurf des Brexit-Abkommens geworben.

Die Einigung erfülle das Votum des britischen Volkes, sagte May im Parlament in London. Das Kabinett befasst sich am Nachmittag mit dem Entwurf. Mehrere konservative Abgeordnete haben die Kabinettsmitglieder aufgerufen, gegen den Text zu stimmen.



Die britische Regierung und die Europäische Union hatten sich gestern auf eine Übergangsphase für den Austritt Großbritanniens geeinigt. Auch in der Nordirland-Frage soll es gelungen sein, eine Lösung zu finden. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag appellierte an die Regierung in London, den geregelten Austritt des Landes aus der EU konsequent zu verfolgen. DIHK-Präsident Schweitzer betonte, sowohl für die britische als auch für die EU-Wirtschaft sei es höchste Zeit zu wissen, worauf sie sich einstellen müssten.