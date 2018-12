Nach Ansicht der britischen Premierministerin May würde ein zweites Brexit-Referendum Politik und Demokratie einen "irreparablen Schaden" zufügen.

Die BBC und weitere Medien zitieren aus einer Rede, die May heute im Unterhaus halten will und in der sie vor einer zweiten Volksabstimmung warnt. Damit würde man den Menschen sagen, dass die Demokratie nicht Wort halte, heißt es laut Redemanuskript. Zudem sei eine weitere Spaltung des Vereinten Königreichs zu befürchten.



Im ersten Referendum vor zweieinhalb Jahren hatten die Briten mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Im März kommenden Jahres soll er vollzogen werden. Wegen der Unstimmigkeiten über die Austrittsmodalitäten werden immer wieder Forderungen nach einem zweiten Referendum laut.