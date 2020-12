Bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gibt es Medienberichten zufolge Fortschritte.

Unter anderem der britische "Guardian" meldete unter Berufng auf EU-Quellen, beide Seiten hätten fast alle Bedingungen für den Zugang von Fischern aus der EU zu britischen Gewässern festgelegt. Vertreter der britischen Regierung wiesen die Darstellung jedoch zurück. Es sei heute nichts Neues erreicht worden, hieß es.



Die Fischereirechte gelten als einer der wesentlichen Streitpunkte bei den Verhandlungen. Am Jahresende läuft die Übergangsfrist aus, in der für Großbritannien noch die EU-Regeln bei Handel, Reisen und Geschäftsbeziehungen gelten. Sollte kein Abkommen zustande kommen, treten Zölle und andere Handelshürden an ihre Stelle.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.