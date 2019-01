Irland profitiert offenbar vom bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU.

Im vergangenen Jahr seien wegen des Brexit mehr als 4.500 Jobs geschaffen worden, teilte die irische Investitionsbehörde mit. Demnach gründeten mehr als 55 Unternehmen einen Standort in Irland oder bauten einen bestehenden aus. Als Beispiele wurden die Finanzhäuser Bank of America und Morgan Stanley genannt.



Nach dem Brexit Ende März brauchen in London ansässige Banken eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem EU-Staat, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedsländern vertreiben zu dürfen.