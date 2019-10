Bundeskanzlerin Merkel hat sich erleichtert über die Zustimmung der EU-Staaten zum Brexit-Kompromiss gezeigt.

Man sei dem Ziel eines geregelten Austritts Großbritanniens einen wichtigen Schritt näher gekommen, sagte sie am Abend in Brüssel. Merkel sprach von einer gelungenen Quadratur des Kreises. Zugleich erklärte die Kanzlerin, es sei kein freudiger Tag, wenn ein Mitgliedsland die Europäische Union verlasse.



Das britische Parlament wird am morgigen Samstag über den Vertrag entscheiden. Allerdings ist die Zustimmung fraglich, weil bereits mehrere Parteien ihre Ablehnung angekündigt haben und die regierenden Konservativen über keine eigene Mehrheit im Plenum verfügen.