Bundeskanzlerin Merkel hat sich nach dem Gespräch mit der britischen Premierministerin May erneut gegen Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags ausgesprochen.

Dies machte sie in der Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben von Teilnehmern deutlich. Die Europäische Union sei lediglich bereit, mit May über zusätzliche Sicherheiten zu sprechen. Dabei geht es darum, dass Großbritannien wegen der ungeklärten Nordirland-Problematik nach 2021 nicht automatisch eine Zollunion mit der EU haben wird. Dies befürchten viele Brexit-Befürworter.



Die Abstimmung im britischen Unterhaus über den Brexit-Vertrag soll jetzt vor dem 21. Januar stattfinden, nachdem die für heute geplane Entscheidung gestern abgesagt worden war. Stattdessen bemüht sich May um weitere Zugeständnisse von Seiten der EU, um sich doch noch die Zustimmung der Abgeordneten zu sichern. Am Abend trifft May in Brüssel EU-Ratspräsident Tusk und Kommissionspräsident Juncker.