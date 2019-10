Bundeskanzlerin Merkel hat mit dem neuen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli den geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erörtert.

Anschließend kamen sie in Berlin auch mit EU-Ratspräsident Tusk zusammen. Noch am Abend wird Sassoli in London erwartet.

Der britische Premierminister Johnson hatte vorige Woche neue Vorschläge für ein geändertes Brexit-Abkommen gemacht, die aber in der Europäischen Union auf Widerstand trafen. Der Austritt ist für den 31. Oktober geplant.



Die britische Regierung glaubt einem Bericht zufolge offenbar

selbst nicht mehr an einen Erfolg der Gespräche über ein EU-Austrittsabkommen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die der britische Sender Sky News aus Regierungskreisen erhalten haben will. Die Angaben beziehen sich auf ein Telefonat von Bundeskanzlerin Merkel mit Premierminister Johnson.