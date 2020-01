Bundeskanzlerin Merkel hat zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union den Wunsch nach einer engen Beziehung zu den Briten betont.

Der Brexit sei ein tiefer Einschnitt, erklärte sie in Berlin. Deutschland wolle aber enger Partner und Freund von Großbritannien bleiben. Bundeswirtschaftsminister Altmaier versprach, Deutschland werde sich gemeinsam mit EU-Chefunterhändler Barnier und der EU-Kommission bemühen, die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen bis zum Jahresende abzuschließen.



EU-Ratspräsident Michel, Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, betonten in einer gemeinsamen Erklärung, man wünsche sich, dass die Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich zum Erfolg werde. Allerdings gebe es ohne Freizügigkeit für Personen auch keinen freien Kapital-, Waren- und Dienstleistungsverkehr.



Großbritannien verlässt die EU um Mitternacht. Anschließend beginnt eine Übergangsphase bis zum Jahresende, in der über die künftigen Beziehungen verhandelt wird.