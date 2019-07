Der AfD-Bundessprecher Meuthen erhofft sich vom neuen britischen Premierminister Johnson konsequentes Handeln in Sachen Brexit.

Meuthen sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, er glaube, dass Johnson eine Kraft in den Prozess hineinbringe, die seine Vorgängerin May nicht aufbrachte. Das sei sowohl im Interesse der Briten als auch der EU. Man müsse irgendwann "in die Puschen kommen". Allerdings betonte Meuthen, er könne sich nicht vorstellen, dass bis zum Ende der Frist am 31.10. ein neuer Austrittsvertrag verhandelt worden sei. Das spreche etwas für einen ungeordneten Brexit.



Einen Austritt Deutschlands bezeichnete Meuthen als Ultima Ratio für den Fall, dass die EU sich weiter in Richtung Vereinigte Staaten von Europa entwickle. Ansonsten wolle man nicht aus der Europäischen Union austreten oder sie abschaffen. Die AfD möchte die EU ihrem Vorsitzenden zufolge an "Haupt und Gliedern" reformieren.

"Klare Kante" gegen Rechtsextreme in der Partei

Meuthen plädiert zudem für eine Ausgrenzung von Rechtsextremisten in der Partei. Wer meine, rechtsextreme Positionen vertreten zu müssen, der habe bei der AfD nichts verloren. Wörtlich fügte er hinzu: "Da machen wir klare Kante." Meuthen äußerte die Erwartung, dass der "Flügel" um den Thüringer Landesvorsitzenden Höcke bei den Vorstandswahlen Ende November keine Mehrheit erhält.



Seine eigene Position sieht Meuthen nicht gefährdet, obwohl er von seinem Ortsverband nicht für den Parteitag nominiert wurde. Er habe am Tag danach eine Solidarisierung aus der Gesamtpartei erfahren, erklärte der AfD-Vorsitzende. Es gehe um vier Delegiertenstimmen und einen "kleinen Aufstand in einem Kreisverband".