Der britische Brexit-Minister Barclay erwartet in dieser Woche keine Abstimmung mehr im Unterhaus über den Brexit-Vertrag.

Barclay verwies im Sender "Sky News" auf die Entscheidung von Parlamentspräsident Bercow, nur einen substanziell veränderten Entwurf zur Abstimmung zuzulassen. Die Regierung schaue sich die Begründung und Hinweise Bercows nun genau an, um einen Ausweg zu finden. Zudem warnte Barclay davor, den Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag zu vollziehen.



Premierministerin May wollte ihren Vertrag dem Parlament ursprünglich noch vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel ein weiteres Mal vorlegen. Bercow hatte aber erklärt, dass sie die Abgeordneten nicht ein drittes Mal über den Austrittsvertrag mit der EU abstimmen lassen dürfe. Er berief sich dabei auf eine Jahrhunderte alte Regel, wonach dieselbe Vorlage ohne maßgebliche Änderungen nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann.

Deutschland fordert Entscheidung

Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Roth, forderte die britische Regierung auf, endlich eine Entscheidung über eine Verlängerung des Brexits zu treffen. London müsse einen konkreten Vorschlag machen, sagte Roth in Brüssel. Eine Verschiebung ohne klare Bedingungen werde es nicht geben. Die Zeit laufe ab. Ähnlich äußerte sich die rumänische EU-Ratspräsidentschaft. In Brüssel beraten heute die Europaminister über den Austritt Großbritanniens aus der EU, der für Ende kommender Woche vereinbart ist.