Der neue Brexit-Minister in Großbritannien, Raab, hat die von der EU verlangten Zahlungen seines Landes vom Abschluss eines Handelsabkommens abhängig gemacht.

Andernfalls werde Großbritannien die Ausstiegskosten von 39 Milliarden Pfund für die Trennung von der EU nicht leisten, sagte Raab dem "Sunday Telegraph". Es könne nicht sein, dass eine Seite ihren Teil der Abmachung erfülle und die andere nicht.



Derzeit ist eine Einigung auf die Bedingungen für ein neues Handelsverhältnis aber nicht in Sicht. Selbst in der Konservativen Partei von Premierministerin May gibt es dazu unterschiedliche Positionen.

