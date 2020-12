Der Weg für den Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union ist frei.

Königin Elizabeth II. setzte in der Nacht das Ratifizierungsgesetz in Kraft. Zuvor hatten beide Kammern des Parlaments in London dem Dokument zugestimmt.



Das Abkommen, das nach zähen Verhandlungen an Heiligabend vereinbart worden war, soll einen harten wirtschaftlichen Bruch vermeiden , wenn Großbritannien um Mitternacht auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion austritt. Die EU selbst hatte das Land bereits Ende Januar verlassen.



Der Handelspakt gilt zunächst nur vorläufig, weil die Zustimmung des Europäischen Parlaments noch nicht erfolgt ist.

