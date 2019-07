Die Europäische Union hat der Forderung des neuen britischen Premierministers Johnson nach weiteren Verhandlungen über den Brexit-Vertrag eine Absage erteilt.

Der scheidende EU-Kommissionspräsident Juncker sagte laut einer Sprecherin in einem Telefonat mit Johnson, das bestehende Abkommen sei das beste und einzig mögliche. Man werde Vorschläge des Premierministers aber prüfen, sofern sie mit dem ausgehandelten Vertrag in Einklang stünden. Der europäische Brexit-Unterhändler Barnier nannte die Forderung des Premierministers inakzeptabel.



Johnson hatte zuvor im britischen Parlament in seiner ersten Rede als Regierungschef erklärt, ein neues Abkommen erzielen zu wollen. Er bekräftigte, notfalls werde Großbritannien am 31. Oktober ohne Vertrag aus der EU ausscheiden.