Die britische Regierung kann das Unterhaus nicht ein weiteres Mal über den unveränderten Brexit-Vertrag abstimmen lassen. Das stellte Parlamentspräsident Bercow in London klar. Er verwies im Unterhaus auf eine Regel aus dem frühen 17. Jahrhundert.

Demnach kann dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden. Wenn es sich um einen neuen Vorschlag mit bedeutenden Änderungen handele, sei dagegen alles in Ordnung.



Das Unterhaus hatte den zwischen Premierministerin May und der EU ausgehandelten Austrittsvertrag bereits zweimal abgelehnt. May würde gerne erneut darüber abstimmen lassen und hat diesbezüglich bereits Gespräche mit der Opposition geführt.