Norwegen droht der EU und Großbritannien mit der Sperrung seiner Gewässer für den Fischfang.

Der norwegische Fischereiminister Ingebrigtsen erklärte in Olso, nach dem EU-Austritt Großbritanniens sei ein Vertrag über die Fischfang-Rechte zwischen den drei Parteien vor der Küste Norwegens nötig. Die Verhandlungen darüber verzögertern sich aber wegen der anhaltenden Uneinigkeit zwischen Brüssel und London stark. Sollte bis zum Jahresende kein Fischerei-Abkommen stehen, sperre man die norwegischen Meeresgebiete. Norwegen ist nicht Mitglied in der EU; beide Seiten regeln den Fischfang in den gegenseitigen Gewässern seit 1980 vertraglich.

Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit erhöht sich

In den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien zeichnet sich weiter keine Eingung ab. Der britische Premierminister Johnson sagte heute, es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einer Vereinbarung komme. Die EU-Kommission treibt inzwischen die Vorbereitungen für den Fall eines harten Brexit mit Handelsbeschränkungen voran.

