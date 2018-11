Zwei Tage vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit ist einer der letzten Streitpunkte offenbar beigelegt.

Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, haben sich die Regierung in London und die Europäische Union darauf geeinigt, dass Boote aus EU-Staaten auch nach dem Brexit in britischen Gewässern fischen dürfen. Dies soll in einem gesonderten Text im Protokoll des Gipfels festgelegt werden. Über die Fangquoten wurden keine Angaben gemacht.



In einem anderen Streitpunkt - dem künftigen Status von Gibraltar - gibt es hingegen noch keine Einigung. Die spanische Regierung verlangt von London eine schriftliche Zusicherung, dass ihr ein Veto-Recht bei allen künftigen Entscheidungen zu Gibraltar eingeräumt wird. Andernfalls will sie dem Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der EU nicht zustimmen.



Gibraltar ist seit 1713 britisches Überseegebiet und wäre nach dem Brexit nicht mehr Teil der Europäischen Union.