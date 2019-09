Bundesfinanzminister Scholz erwartet bei einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens Probleme im internationalen Handel auch an deutschen See- und Flughäfen.

Zwar hätten den größten Schaden wohl die Briten selbst zu erleiden, sagte der SPD-Politiker der Funke-Mediengruppe. Doch man solle sich keiner Illusion hingeben, denn auch auf Deutschland würde sich dies auswirken. So könne es durch neue Zölle und zusätzliche Kontrollen zu Verzögerungen im Warenverkehr kommen. Die Beamten in den deutschen Hauptzollämtern hätten sich bereits auf alle Szenarien vorbereitet. Scholz hatte im Bundeshaushalt Mittel für zusätzliche Stellen zur Bewältigung eines harten Brexits bereitgestellt.



Sollte Großbritannien am 31. Oktober ohne ein Abkommen aus der Europäischen Union ausscheiden, würde einer der größten deutschen Handelspartner über Nacht zu einem Drittland.