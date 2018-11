Der britische Oppositionsführer Corbyn hat die Brexit-Verhandlungsergebnisse von Premierministerin May scharf kritisiert.

Der Labour-Chef bezeichnete sie im britischen Parlament als völlig inakzeptabel. Am späten Vormittag war bekannt geworden, dass sich die Unterhändler der EU und Großbritanniens auf eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt haben. Demnach streben Großbritannien und die EU nach dem Brexit eine enge politische und wirtschaftliche Partnerschaft an. Laut May ist mit dem Abkommen und der Erklärung der richtige Deal für das Konigreich in greifbare Nähe gerückt. Sie sei fest entschlossen, ihn umzusetzen. Er entspreche dem im Brexit-Referendum bekundeten Willen des britischen Volkes.



Trotz der gefundenen Einigung gibt es noch ungeklärte Punkte, darunter die Gibraltar-Frage. Spanien bekräftigte seinen Standpunkt, gegen den vergangene Woche ausgehandelten Entwurf eines Brexit-Abkommens zu stimmen. Madrid will die Regelungen zum Umgang mit Gibraltar bilateral mit London aushandeln. Spanien erhebt schon länger Ansprüche auf das britische Hoheitsgebiet.



Dem Entwurf des Brexit-Abkommens sowie der gemeinsamen Erklärung müssen die EU-Mitgliedsstaaten und das britische Parlament zustimmen.