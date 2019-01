Das britische Parlament wird von heute an wieder über den Ausstieg aus der Europäischen Union debattieren.

Am kommenden Dienstag soll dann in London die Abstimmung über den von Premierministerin May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag stattfinden. May hatte das eigentlich für den 11. Dezember angesetzte Votum wegen einer sich abzeichnenden Niederlage verschoben. Es wird damit gerechnet, dass es auch jetzt keine Mehrheit für das Abkommen geben wird. Dann droht ein ungeregelter Brexit. - Der britische EU-Austritt soll am 29. März vollzogen werden.