Das britische Parlament hat für eine Verschiebung des Brexits gestimmt.

412 Abgeordnete votierten für einen entsprechenden Antrag der Regierung von Premierministerin May, 202 dagegen. Er sieht vor, den EU-Austritt bis zum 30. Juni zu verzögern. Voraussetzung dafür ist, dass das Unterhaus bis zum nächsten EU-Gipfel Ende März in einem dritten Anlauf doch noch für das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen stimmt. Andernfalls sieht der Antrag eine längere Verschiebung vor, womit Großbritannien dann aber an den Europawahlen im Mai teilnehmen müsste.



Zuvor waren mehrere Änderungsanträge gescheitert. So stimmten die Abgeordneten mit großer Mehrheit dagegen, den Brexit zu verschieben, nur um genügend Zeit für die Organisation eines zweiten Referendums zu erhalten. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Vorschlag, der dem Parlament mehr Möglichkeiten geben sollte, das weitere Vorgehen im Austrittsprozess mitzubestimmen. Zudem scheiterte ein Antrag, der May dazu aufrief, eine Mehrheit für einen ganz neuen Brexit-Antrag zu finden. Für eine tatsächliche Verschiebung des Brexits braucht es die Zustimmung der übrigen 27 EU-Mitgliedsstaaten. Bislang war der Austritt aus der EU für den 29. März geplant.