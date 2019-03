Das britische Parlament wird gegen den Willen der Regierung am Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Abkommen abstimmen. Ein entsprechender Antrag wurde gestern Abend im Unterhaus angenommen. Die Regierung kritisierte das Votum als "gefährlichen Präzedenzfall". Das Abstimmungsergebnis bringe das Gleichgewicht zwischen den demokratischen Institutionen durcheinander.

Mehrere Staatssekretäre hatten ihre Ämter niedergelegt, um gegen die Regierung stimmen zu können. Das Parlament sicherte sich so eine größere Kontrolle über den stockenden Brexit-Prozess. Premierministerin May hatte zuvor eingestanden, dass sich noch immer keine Mehrheit für das von ihr mit Brüssel ausgehandelte Abkommen zum Austritt aus der Europäischen Union abzeichnet.



Das Parlament kann nun Abstimmungen ansetzen, um herauszufinden, für welchen Weg im Brexit-Verfahren es noch eine Mehrheit geben könnte. Denkbar ist beispielsweise eine engere Anbindung an die EU oder ein zweites Referendum. Auch eine Abkehr vom Brexit ist im Gespräch.



Die Regierung ist allerdings nicht verpflichtet, sich an das Ergebnis dieser Abstimmungen zu halten.