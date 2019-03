Mit einer Groß-Kundgebung will die Kampagne "People's Vote" morgen in London für ein zweites Brexit-Referendum demonstrieren.

Wie ein Sprecher der Organisatoren mitteilte, werden mehrere hunderttausend Menschen dazu erwartet. Die Briten hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Dieser gestaltet sich außerordentlich schwierig. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben in Brüssel beschlossen, dass der Brexit bis zur Europawahl im Mai verschoben werden kann, wenn der Austrittsvertrag in der kommenden Woche vom Unterhaus ratifiziert wird. Falls nicht, muss Großbritannien bis zum 12. April entscheiden, ob es sofort ohne Abkommen austritt oder aber an der Europawahl teilnimmt.