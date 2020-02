Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union beobachtet der Politologe und Europa-Experte Josef Janning ein wachsendes Bewusstsein für den Wert der EU.

Im Deutschlandfunk sagte er, vielen Menschen wäre durch den Brexit klarer geworden, dass die EU mit ihren Vorteilen wie etwa offenen Grenzen keine Selbstverständlichkeit sei. - Großbritannien hat um Mitternacht die Europäische Union verlassen. Damit ist erstmals in der Geschichte der EU ein Mitgliedsland aus der Staatengemeinschaft ausgeschieden. Der britische Premierminister Johnson betonte in einer Rede an die Nation, er wolle den Brexit zu einem unfassbaren Erfolg machen. Bis Jahresende läuft eine Übergangsphase, in der über die künftigen Beziehungen verhandelt wird.



Europastaatsminister Roth betonte im RBB-Hörfunk, dabei dürften EU-Standards etwa in der Sozialpolitik und bei Verbraucherfragen nicht unter Druck geraten. Auch Dumping um die niedrigsten Löhne und Steuern dürfe es nicht geben. Bayerns Ministerpräsident Söder erklärte, es gelte nun, weiter enge Beziehungen aufrechtzuerhalten. Bayern werde noch vor dem Sommer eine Repräsentanz in London eröffnen.