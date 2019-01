Die britische Polizei befürchtet im Fall eines ungeordneten Brexit Hamsterkäufe der Bevölkerung und rät Einzelhändlern zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Kunden könnten aus Angst, dass es nicht mehr genügend Lebensmittel und andere Waren gebe, in deutlich größerer Zahl in die Läden strömen, heißt es.



Das britische Parlament stimmt am Dienstag über das Austritts-Abkommen Großbritanniens mit der EU ab. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Abgeordneten es ablehnen wird. Dann droht am 29. März ein ungeordneter Brexit.