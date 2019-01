Der polnische Außenminister Czaputowicz hat sich im Streit über den Brexit für Zugeständnis an Großbritannien ausgesprochen.

Er sagte nach Angaben der BBC, dass er für eine Befristung der umstrittenen Backstop-Regelung auf fünf Jahre plädiere. Er habe den Eindruck, dass damit die Blockade bei den Verhandlungen gelöst werden könne. Der irische Außenminister Coveney wies den Vorstoß zurück. Er sagte in Brüssel, dass Czaputowicz nicht die Auffassung der EU wiedergebe. Der Backstop müsse unbefristet bleiben.



Diese Garantie-Regelung sieht vor, dass Großbritannien solange in der Zollunion bleiben muss, bis eine dauerhafte Regelung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland erzielt wird. Viele britische Abgeordnete fürchten, dass das Vereinigte Königreich deshalb dauerhaft in der Zollunion bleiben könnte.



Die britische Premierministerin May will dem Parlament am Nachmittag neue Vorstellungen zum Austritt aus der EU vorlegen. Ihr Ziel ist es, den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag trotz der deutlichen Abstimmungsniederlage doch noch durchs Parlament zu bringen.