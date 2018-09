Kurz vor Beginn des Labour-Parteitags in Liverpool bekräftigt die britische Premierministerin May, an ihren Brexit-Plänen festhalten zu wollen.

Trotz der festgefahrenen Verhandlungen mit der EU werde sie nicht verzagen. Zugleich kündigte sie in der "Sunday Times" an, sie bereite angesichts des Widerstands gegen ihre Haltung einen Notfallplan vor: Im November könne es vorgezogene Neuwahlen geben. Dabei wolle sie sich der Rückendeckung der Bevölkerung versichern für einen neuen Plan für den Austritt aus der EU und zugleich für ihre Arbeit als Regierungschefin.



May hatte sich beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche mit ihren Brexit-Plänen nicht durchsetzen können. Sie forderte von der EU ein Alternativangebot und warnte erneut vor einem Austritt ihres Landes ohne Abkommen. Knackpunkte in den Brexit-Verhandlungen sind vor allem der Umgang mit der irisch-nordirischen Grenze und der künftige Zugang Großbritanniens zum EU-Binnenmarkt. May will eine Freihandelszone mit der EU für Waren und Agrarprodukte aushandeln. Das soll ihren Vorstellungen zufolge aber nicht für Dienstleistungen und den freien Personenverkehr gelten. Die EU lehnt das ab.