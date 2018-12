Nach einer Unterredung mit EU-Ratspräsident Tusk über den Brexit-Vertrag sieht die britische Premierministerin May noch Raum für weitere Gespräche.

Bei den Diskussionen mit den EU-Staats- und Regierungschefs stehe man erst am Beginn, sagte sie in Brüssel. Tusk stellte der britischen Regierungschefin grundsätzlich Unterstützung in Aussicht. May will die umstrittene Backstop-Regelung für Nordirland befristen. Diese soll sicherstellen, dass die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland offen bleibt. Österreichs Bundeskanzler Kurz bekräftigte in einem Telefonat mit May, dass die Europäische Union an diesem Punkt festhalten wird. Österreich hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne.



May, die sich auch mit EU-Kommissionschef Juncker austauschte, hatte wegen einer drohenden Niederlage die Entscheidung des britischen Parlaments über das Brexit-Abkommen vertagt. Nach eigenen Worten versucht sie nun, weitere Zusicherungen von der EU zu bekommen. Erste Gespräche fanden heute mit Bundeskanzlerin Merkel und dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte statt.