Kurz vor dem EU-Rat in Salzburg hat die britische Regierung die Europäer zu mehr Entgegenkommen in den stockenden Brexit-Verhandlungen aufgefordert.

Der zuständige Minister Raab sagte der "Welt", London habe Kompromisse gemacht und Flexibilität gezeigt. Das müsse man jetzt auch von der europäischen Seite sehen. Zugleich bekräftigte er, dass Großbritannien das bereits vereinbarte Austrittsgeld nicht zahlen werde, sollten die Verhandlungen scheitern. Der Druck in Großbritannien wäre dafür dann zu groß. Ein zweites Brexit-Referendum wie zuletzt erst am Wochenende vom Londoner Bürgermeister Khan gefordert, schloss Raab gegenüber Spiegel Online aus.



Auf dem EU-Rat in Salzburg will sich die britische Premierministerin May am Donnerstag mit den EU-Staats- und Regierungschefs treffen. Laut Brexit-Fahrplan soll im Oktober neben den bereits fast abgeschlossenen Ausstiegsvereinbarungen eine politische Erklärung für die künftige Beziehung beschlossen werden. Diese liefert eine Grundlage für ein geplantes Handelsabkommen. Großbritannien wird die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen.