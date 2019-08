Die britische Regierung erwägt offenbar die Unterstützung von Unternehmen im Falle eines unregelten Brexits.

Wie die "Times" berichtet, erarbeiten Experten unter dem Decknamen "Operation Eisvogel" Pläne für einen Rettungsfonds. Auf einer geheimen Liste würden große Arbeitgeber aufgeführt, die am meisten von einem Austritt aus der Europäischen Union ohne Vertrag betroffen seien. In der kommenden Woche sollen die Pläne dem Blatt zufolge im Londoner Kabinett beraten werden. - Ökonomen sehen in einem ungeregelten Brexit eine Gefahr für die Wirtschaft, insbesondere für die britische.