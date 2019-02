Das britische Kabinett hat einem Zeitungsbericht zufolge über eine Verschiebung des Brexits um acht Wochen beraten.

Damit würde der Ausstieg aus der EU erst am 24. Mai erfolgen und nicht wie bislang geplant am 29. März, schreibt der "Telegraph". Mit einer solchen Schonfrist wollten die Minister ausreichend Zeit für nötige Gesetze erhalten, sollte das Parlament einem modifizierten Ausstiegsvertrag zustimmen. Premierministerin May will dazu morgen in Brüssel Gespräche mit EU-Kommissionspräsident Juncker führen. In Großbritannien ist vor allem die künftige Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Republik Irland und dem britischen Nordirland umstritten.



Nach einem Bericht der "Sun" werden derzeit elektronische Kontrollsysteme geprüft, damit die Grenze offen gehalten werden könne.