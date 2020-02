Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erwartet Europastaatsminister Roth schwierige Verhandlungen über ein neues Kooperationsabkommen.

Die EU-Standards etwa in der Sozialpolitik und bei Verbraucherfragen dürften nicht unter Druck geraten, sagte der SPD-Politiker im RBB-Hörfunk. Auch Dumping um die niedrigsten Löhne und Steuern dürfe es nicht geben. Der CDU-Außenpolitiker Polenz sagte im Deutschlandfunk, wenn es irgend gehe, sollte man Großbritannien im Binnenmarkt halten. Das setze aber Personenfreizügigkeit voraus. Hier könne die EU nicht nachgeben.



Großbritannien hat um Mitternacht die EU verlassen. Der britische Premierminister Johnson betonte in einer Rede an die Nation, er wolle den Brexit zu einem unfassbaren Erfolg machen. Zugleich kündigte er eine Ära der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der EU an. Bis Jahresende läuft eine Übergangsphase, in der beide Seiten über die künftigen Beziehungen verhandeln wollen.