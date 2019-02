Der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, Schulz, ist skeptisch, ob es doch noch zu einem geregelten EU-Austritt Großbritanniens kommt.

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die britische Premierministerin May könne vorschlagen, was sie wolle. Sie habe im Unterhaus keine Mehrheit. Die Schuld liege bei Fanatikern wie Boris Johnson, denen es um Machtspiele in der Tory-Partei gehe. Als Möglichkeit für einen geregelten Brexit nannte der füherere SPD-Vorsitzende die Vorschläge des Labour-Vorsitzenden Corbyn. Sie könnten für alle EU-Mitgliedsstaaten ein Weg sein, Großbritannien entgegenzukommen. Zum ersten Mal liege in London ein Papier auf dem Tisch, das zu einer parteiübergreifenden Koalition führen könnte.



Premierministerin May spricht heute in Dublin mit dem irischen Regierungschef Varadkar über ihre Wünsche nach Änderungen am Brexit-Abkommen. Varadkar hat Nachverhandlungen jedoch bereits ausgeschlossen, ebenso wie die EU.