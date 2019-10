Wegen des Streits um den Brexit reist EU-Parlamentspräsident Sassoli heute zu Gesprächen nach London.

Er will mit Premierminister Johnson erörtern, wie die Chancen stehen, vor dem für Ende Oktober geplanten britischen EU-Austritt eine einvernehmliche Lösung zu finden. Johnson hatte vorige Woche neue Vorschläge für ein geändertes Austrittsabkommen präsentiert, die aber in der EU skeptisch aufgenommen wurden. Es geht dabei um die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland auch nach dem Brexit offen bleiben kann.

Über Johnsons Vorschläge wird heute in Brüssel erneut verhandelt werden.